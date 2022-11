Atteikšanās no pulksteņu griešanas ļautu ieekonomēt lielu naudu, uzskata profesore

Tradicionāli enerģijas pieprasījums visaugstākajā līmenī ziemā ir laika posmā no plkst. 17 līdz 19. Ja oktobra beigās nenotiktu pulksteņu griešana, tas ļautu saglabāt dienas gaismu nedaudz ilgāk, tādējādi arī mazinot kaitīgos oglekļa izmešus un pieprasījumu pēc enerģijas.

Karalienes universitātes Belfāstā tīrās enerģijas eksperte, profesore Aiofa Folija pauž, ka “izbeidzot pāreju uz ziemas laiku, mēs varam mazināt pieprasījumu pēc enerģijas gan no mājsaimniecībām, gan no komerciālā, gan no rūpniecības sektora. Tas tādēļ, ka cilvēki pamestu darba vietas un dotos mājās agrāk, nekā tas ir ziemas laikā. Respektīvi – būtu nepieciešams mazāk patērēt gan elektrību, gan siltumenerģiju.”