Džefrijs Dāmers: no pilnīgi normāla bērna līdz briesmonim

Filmas laikā skatītājiem uzskatāmi tiek parādīts, kā cilvēks pārvērtās no mīloša bērna par vardarbīgu un cietsirdīgu slepkavu. “Džefrijs Dāmers: Briesmoņa prāts” skatāma ekskluzīva intervija ar Ronaldu Floversu (Ronald Flowers), vienu no Dāmera upuriem, kurš brīnumainā veidā izbēga no slepkavas nagiem un tagad pirmo reizi stāsta par piedzīvotajām šausmām. Intervijā piedalās arī Dr. Parks Deics (Dr. Park Deitz), tiesu psihiatrs, kurš kopā ar Dāmeru aizvadīja neskaitāmas stundas, kā arī Nikola Čildresa (Nicole Childress), sieviete, kura veltīgi mēģināja glābt jaunāko no Dāmera upuriem - 14 gadus vecu puisi. Dāmera kaimiņi filmā sniedz ieskatu piedzīvotajā, atrodoties dzīvokļu kompleksā ar vienu no ļaunākajiem sērijveida slepkavām Amerikas vēsturē.