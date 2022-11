"Telpa veido cilvēkus." Interjera psiholoģe par globālām tendencēm un knifiem, kā lēti un skaisti iekārtot telpas

Cilvēka sajūtas - pamats interjera izveidošanai

Lolita Freidmane par šī brīža iezīmēm un tendencēm mājokļa iekārtošanā vai atjaunošanā stāsta: "Ir meta, makro un mazās tendences vai iezīmes, ko es saistu ar krāsām, mēbelēm, dekoriem un noskaņām. Raugoties no globālā aspekta, viena no lietām, kas jāuzsver, ka interjera dizainers kalpo cilvēkam. Otrkārt, cilvēki saprot, ka telpa veido viņus. Līdz ar to ir jāieguldās telpā, jo tā veido tevi pašu.