Vīrietis gandrīz uzkāpj zivij, kuras inde izraisa prātam neaptveramas sāpes

Akmenszivis savus upurus medī no slēpņiem, izmantojot kamuflāžu. Paslēpušās smiltīs starp akmeņiem, tās gaida upuri. Kad tas, nenojaušot par briesmām, ir pietuvojies, zivs uzbrūk. Tiesa, indi tās izmanto tikai pašaizsardzības nolūkos.

“Tās ir vistoksiskākās zivis. Sāpes, ko izraisa to inde, ir tik lielas, ka cilvēks pirmajās minūtēs var nomirt no sāpju izraisīta šoka. Ja tu tomēr izdzīvo, tad pirmajās 30 minūtēs var nomirt no kardiovaskulārā kolapsa,” skaidroja eksperts Braiens Frajs.