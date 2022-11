Video ⟩ Skats no ASV uz Latvijas bankām piesardzīgs Krievijas sankciju dēļ

“ASV likums liek bankām pamanīt noziedzīgu naudu, kas ieplūst ASV. Tradicionāls skatījums bija, ka bankām vienkārši jāraugās, vai tās tiešais klients nav noziedznieks. Un tradicionāli tās īpašu uzmanību nepievērsa klientiem, kas bija citas bankas. Kas notika ar HSBC? Bankas Meksikas filiāle sūtīja miljardus dolāru uz ASV, un nozīmīga daļa no tās nāca no Meksikas narkotiku karteļiem,” stāsta Arlena un turpina: “Lai veiktu biznesu dolāros, jums neizbēgami būs darīšana ar ASV. Ja jūs veicat nelikumīgu pārskaitījumu, kas iziet cauri ASV, jūs esat pastrādājis noziegumu ASV.”

Rezultātā bankas, lai izvairītos no turpmākiem sodiem, sāka izstrādāt kontroles sistēmas ne vien savu klientu, bet arī savu klientu klientu pārbaudēm.

Lai gan Latvijas regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) to saistīja ar šo banku stratēģijas maiņu, nesenā žurnālistu izmeklēšana par FinCEN failiem atklāja, ka ziņojumi par aizdomīgiem pārskaitījumiem cauri Latvijas bankām krājās kalniem: ASV bankas 10 gadu periodā saviem regulatoriem bija ziņojušas par 18 tūkstošiem problemātisku pārskaitījumu no Latvijas – vairāk nekā no Šveices.