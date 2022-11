Evecon: plānotās normatīvu izmaiņas ir mērķēts nokdauns zaļās enerģijas projektiem Latvijā

Tā kā neviens no Latvijas atjaunojamās enerģijas projektiem ar šādām pēkšņām papildu izmaksām nav rēķinājies, tas, viņaprāt, visdrīzāk, nozīmēs šo iesākto projektu apturēšanu. Turklāt projektu attīstītāji riskē zaudēt iemaksāto rezervēšanas maksu, ja noteiktajā termiņā projekts netiek realizēts.

"To varam uzskatīt par mērķētu nokdaunu visiem zaļās enerģijas projektiem Latvijā. Šāds pēkšņs izmaksu pieaugums draud apturēt lielu daļu no jau sāktajiem projektiem. Ir saprotama reformu nepieciešamība nozarē, tomēr to veikšanai ir jāmeklē risinājumi, kas neiznīcina zaļās enerģijas projektu attīstītājus un neaptur jau sāktos veiksmīgos projektus," viņš uzsver.