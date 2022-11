Talsu novada domes priekšsēdētāja Pētersone atbrīvota no amata

Talsu novada pašvaldība lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ( VARAM ) viedokli par jautājuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, ko pieprasījusi vismaz viena trešdaļa domes deputātu, iekļaušanu kārtējās domes sēdes darba kārtībā un par to, vai 27.oktobra domes sēde atzīstama par nenotikušu vai pārtrauktu.

Kā skaidro Fedko, VARAM atbilde tika saņemta 2.novembrī, un tajā norādīts, ka konkrētajā gadījumā jautājums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata varēja tikt iekļauts kārtējā 27.oktobra domes sēdes darba kārtībā, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 31.pantu, proti, ja jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā atbalsta ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

Gadījumā, ja nav saņemts divu trešdaļu no klātesošo domes deputātu atbalsts par jautājuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, domes priekšsēdētājam ir jāsasauc domes ārkārtas sēde, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 65.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, proti, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no priekšlikuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata saņemšanas dienas.