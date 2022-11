Bārbijas draugs Kens nav stāvoklī, un šāda lelle netiek ražota

Babylon Bee izskatās pēc īsta ziņu portāla un publicē humoristiska rakstura rakstus. Lai gan viņi paši sevi prezentē kā satīras vietni, uz Babylon Bee “ziņām” iepriekš uzķēries arī bijušais ASV prezidents Donalds Tramps. Babylon Bee regulāri izplata saturu, kas pazemo LGBT kopienas pārstāvjus, ņirgājas par vakcinēšanos pret Covid-19, un populāras sazvērestības teorijas. Piemēram, nesen tā publicēja rakstu par Džo Baidenu, kurš it kā brīdinot – ASV Kongresa vēlēšanu rezultāti kavēsies, jo demokrātu balsis jāskaita divreiz. Raksta autors zobojas, bet nemelo, ka Baidens būtu to teicis. Taču joks balstās uz maldiem, ka 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanas tika nozagtas. Proti, it kā nevainīgais joks par Baidena izteikumu palīdz iemānīt skaļi nepateiktos melus par negodīgām vēlēšanām.