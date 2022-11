Aļaskas pamatiedzīvotāju vērtības, kas saglabājušās līdz mūsdienām

Zelta ieguve joprojām ir viens no Aļaskas ekonomikas pamatakmeņiem – vidēji šajā reģionā gadā iegūst ap 23 tonnām šī dārgmetāla. 2013. gadā sasniegts līdz šim lielākais gadā iegūtais zelta skaitlis – 32.2 tonnas. Iepriekšējais rekords tika uzstādīts 2009. gadā - 29 tonnas.

Tradicionāli stabi tika krāsoti tikai trīs krāsās: zilā, kuru ieguva no vara; sarkanā no vulkāniskajiem pelniem vai ogām un melnā - no oglēm.