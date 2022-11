Noteiktas izmaiņas Inčukalna krātuves darbības principos

“Ģeopolitisko apstākļu ietekmē infrastruktūras operatoriem enerģētikas nozarē Eiropā, tostarp Latvijā, nākas pielāgoties dinamiskiem tirgus apstākļiem. Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir stratēģiski svarīgs infrastruktūras objekts Latvijas un Baltijas dabasgāzes apgādes drošuma nodrošināšanai reģionā, kuras darbību pārvalda AS “Conexus Baltic Grid”.

Izmaiņas noteikumos paredz iespēju sistēmas lietotājiem krātuves cikla izņemšanas sezonā (no 15.oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim) veikt arī dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē. Lai krātuves cikla izņemšanas sezonas laikā nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu, “Conexus Baltic Grid” būs jāsniedz objektīvs pamatojums.

Viens no šādiem pamatotiem iemesliem ir kompetentās valsts pārvaldes iestādes izsludinātais kāds no krīzes līmeņiem, kas atrunāts gāzes piegādes drošības regulā, un saistībā ar to noteiktais pienākums sistēmas operatoram izņemšanas sezonas laikā atļaut sistēmas lietotājiem iesūknēt dabasgāzi krātuvē.