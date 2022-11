5 idejas atvaļinājumam ar draugiem Zviedrijā

Dodoties izbaudīt Zviedrijas dienvidu šarmu, lieliska pieturvieta ceļojuma sākumam būs pusstundas braucienā no ostas esošā Malme. Tā ir negaidītiem pārsteigumiem pilna pilsēta, kas pārsteidz ar savu kultūras dzīvi un brīnišķīgo arhitektūru. Malme ir viena no visagrāk industrializētajām Skandināvijas pilsētām, taču tā ir arī viena no piecām zaļākajām pilsētām, tādēļ šeit var aplūkot dažādus arhitektūras pieminekļus, gan arī doties pastaigā kādā no Malmes zaļajiem parkiem.