Mammu? Tēti? Izlasi! 8 mīti par bērnu seksualitāti

Savu sajūtu un vēlmju izzināšana ir dabisks attīstības process. To vada ziņkāre, kuru stimulē gan pieredze ģimenē, gan apkārtējā informācija un vienaudžu stāsti. Ņemot vērā to, cik plaši ir izplatīts un pieejams dažāda veida saturs par seksualitātes jautājumiem, kā arī to, cik aktīvi mūsdienās bērni un jaunieši ar apmainās, ir naivi pieņemt, ka bērns par šiem jautājumiem neinteresēsies, ja ģimenē par to nerunās. Mēģinājumi bērnu attālināt no šīs informācijas, var vēl vairāk stimulēt bērna ziņkāri visu uzzināt pašam digitālajā vidē. Tas savukārt raisa satraukumu - ko bērns iemācīsies?