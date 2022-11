Saeimas priekšsēdētājs: Trīs partiju koalīcijas izveidošana ir neizbēgama

Vaicāts, vai AS ir sniedzis atbildi uz JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa atbildības jomu piedāvājumu, Smiltēns domā, ka nebūtu "jāiebetonē" konkrēti datumi vai laiki atbildes sniegšanai. Šāda pieeja drīzāk izklausītos pēc ultimatīvas formas, pauda politiķis.

Viņš atzīmēja, ka atbilstoši JV politiķa, ārlietu ministra Edgara Rinkēviča paustajam šis ir īstais laiks "klusākai diplomātijai", lai topošās koalīcijas partijas savstarpēji saskaņotu jautājumus.

AS politiķis vērsa uzmanību, ka partiju apvienība jau iepriekš vēlējusies saņemt no Kariņa skaidrojumu, kāpēc atbildības jomu sadalījumā ir izvēlētas attiecīgās nozares. Sabiedrība devusi uzticību AS Saeimā ievēlētajiem deputātiem, kuriem ir kompetence, talants pamatā citās jomās, nevis tajās, ko piedāvā JV politiķis, secināms no Smiltēna paustā.

Atsaucoties uz Valsts prezidenta Egila Levita teikto, Smiltēns akcentēja, ka ir svarīgi, lai koalīcijas partijas sadarbotos, kopīgi risinot problēmas tādās smagās nozarēs kā veselība, labklājība, izglītība, un iekšlietas, atzīmēja politiķis.

Ja šīs nozares tiek deleģētas tālāk no topošā premjera partijas, tad AS raisa šaubas, cik reāli ir atrisināt tajās esošas problēmas, pauda politiķis. Reizē Saeimas priekšsēdētājs norādīja, ka AS nevairās no atbildības uzņemšanās.

Tāpat par valdības veidošanas sarunām vēl tiks spriests arī koalīcijas partiju frakcijās, piebilda Smiltēns.

Kā ziņots, JV un brīvdienās neformāli jeb "klusās diplomātijas" līmenī turpināja risināt konstatētās domstarpības.

Pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par turpmāko darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.