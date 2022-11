Cilvēces atgriešanās uz Mēness: četri iemesli, kāpēc tas ir svarīgi

Ne velti arī starptautiskajā hakatonā "ActinSpace", kuram tehnoloģiju entuziasti var pieteikties līdz šā gada 16. novembrim šeit, viena no uzdevumu grupām ir saistīta tieši ar Mēnesi un došanos tālāk kosmosā "Fly to the Moon and Beyond: Dreaming big, Innovate even bigger". Latvijā, vienlaikus ar vēl 34 valstīm un 66 pilsētām, 24 stundu hakatons, kurš tiek organizēts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu, norisināsies no 19. līdz 20. novembrim.