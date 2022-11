Psihiatre: veselīgs miegs ir labākās zāles pret stresu un rudens skumjām!

“Gads beidzas, laiks pasliktinās, sākam slimot, kas atņem mūsu organismam pa vasaru uzkrātās rezerves, un, galvenais, diena kļūst īsāka. Līdz ar to mūsu emocionālais stāvoklis pasliktinās vēl vairāk. Nav universālas receptes, kā ar to tikt galā. Mēs visi esam ļoti dažādi. Bet ir daži vienkārši padomi.

Paskaties uz sevi it kā no malas, apzinies sevi! Ja cilvēks ir harmonijā ar sevi, tad vide viņu tik ļoti neizsitīs no emocionālā līdzsvara.