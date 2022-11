Aprēķināts, cik Krievijai izmaksājis otrdienas raķešu uzbrukums pret Ukrainu

Agresori pret uzbrukumos pret Ukrainu palaida raķetes H-101 un H-555 no stratēģiskās aviācijas lidaparātiem TU-95 un TU-160. Lielākā daļa raķešu tika palaistas no bumbvedējiem Kaspijas jūras rajona un Rostovas apgabala. Pārējās raķetes “Kalibr” tika palaistas no Melnās jūras akvatorija. Kopumā gaisa trauksme Ukrainā otrdien skanēja vairāk nekā četras stundas.