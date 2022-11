18. novembrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejā bagātīga programma ģimenēm

Plkst. 14.00 ekskursija ekspozīcijas daļā »Latvijas Republika 1918.–1940.». Muzeja pamatekspozīcijā atspoguļota Latvijas Republikas neatkarības pasludināšana 1918. gada 18. novembrī un tās priekšvēsture, kā arī tālākais valsts un sabiedrības ceļš līdz Latviju 1940. gadā okupēja PSRS. Iekšpolitiskās norises 1920.–1940. gadā atspoguļotas, iepazīstinot ar Satversmes pieņemšanu, Latvijas ārpolitikas nostādnēm, Latvijas armiju, Latvijas politisko sistēmu – Saeimas un Valsts prezidenta institūcijas vēsturi, kā arī stāstot par starpkaru Latvijas rūpniecību, lauksaimniecību un kultūru. Plkst. 12.00, 14.00, 16.00 teatralizēta uzveduma »Latviju dibināsim rīt» videoieraksts. To rādīs 2. stāva konferenču zālē. Teatralizēts uzvedums »Latviju dibināsim rīt» ir veidots kā gidu – muzeja vēsturnieku – vadīts stāsts par to, kā 39 delegāti no atšķirīgām politiskām partijām sarežģītos apstākļos 1918. gada 18. novembrī pasludināja jauno Latvijas valsti. Izšķirošās, dramatiskākās un no mūsdienu viedokļa arī neparastākās valsts dibināšanas stāsta epizodes vēsturniekiem palīdz izstāstīt aktieri, kuri iejūtas dažādu notikumu dalībnieku lomās. Teatralizētās etīdes veltītas gan Latviešu pagaidu nacionālās padomes dzimšanas aizkulisēm 1917. gada nogalē, gan Demokrātiskā bloka nelegālajām sapulcēm Rīgā vācu okupācijas laikā, tāpat tās rāda pretrunas Latvijas Tautas padomes tapšanas procesā 1918. gada 16.–17. novembrī un steigu, kādā 17.–18. novembrī bija jārisina ar valsts dibināšanu saistītie praktiskie jautājumi. Videoizrādē piedalās vēsturnieki Toms Ķikuts un Imants Cīrulis, aktieri Kārlis Anitens, Anna Šteina, Madars Zvagulis.