LTV: Vairāku komisiju vadību Saeimā plāno atvēlēt opozīcijas politiķiem

Opozīcijas vadībā varētu nonākt Mandātu komisija, kuru varētu vadīt Jānis Vucāns (ZZS), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kuru varētu vadīt Daiga Mieriņa (ZZS), kā arī Eiropas lietu komisija, kuru varētu vadīt Andris Sprūds (P). Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā katra partija deleģē pa diviem deputātiem, līdz ar to tajā valdošajai koalīcijai nebūs vairākuma.

Līdzīgi kā Mandātu komisijā, arī Nacionālajā drošības komisijā katra partija deleģē pa vienam deputātam, līdz ar to arī tajā valdošajai koalīcijai nebūs vairākuma, tomēr, kā vēsta LTV, esot panākta vienošanās, ka šo komisiju vadīs Ināra Mūrniece (NA). Viņas kandidatūra gan izskan arī aizsardzības ministra amata kontekstā. Saeimas Budžeta komisiju plānots uzticēt Andai Čakšai (JV), kuras vārds savukārt izskanējis kontekstā ar izglītības ministra amatu.

Saeimas Ārlietu komisija varētu palikt Riharda Kola (NA) rokās, Juridisko komisiju varētu vadīt Andrejs Judins (JV), Aizsardzības komisiju - Raimonds Bergmanis (AS), Izglītības komisiju - Agita Zariņa- Stūre (JV), Tautsaimniecības komisiju - Andris Kulbergs (AS), Pieprasījumu komisiju - Hosams abu Meri (JV), Sociālo jautājumu komisiju - Inga Bērziņa (JV), Cilvēktiesību komisiju - Didzis Šmits (AS), bet Ilgtspējīgas attīstības komisiju - Uģis Mitrēvics (NA).