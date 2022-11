"Latvijas valsts mežu" aprēķins par mazvērtīgās koksnes radīto peļņu ir maldinošs

Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem, no visiem kokiem, ko "Latvijas valsts meži ik gadu nocērt, aptuveni ceturtā daļa ir bērzs. Arī no tā iegūto tievo koksni valsts meži pārdeva kā lēto tehnoloģisko koksni, bet atsevišķā programmā. To ieviesa 2018. gadā, papīrmalkas rekordcenas gadā. Taču uzņēmuma un ministrijas aprēķinā par 14,5 miljonu peļņu tas nav ņemts vērā.