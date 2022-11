Vāvere, risoto, tamponu skandāls, auto, ko darbina vīns. Amizantie karaļa Čārlza noslēpumi

Izrādās, britu karalis visvairāk mīl vāveres un pat ir nodibinājis Sarkano vāveru glābšanas fondu. Kā reiz stāstīja princis Viljams, viņa tēva mājā periodiski tiek pabarotas vairākas vāveres no kaimiņu meža. Vienā no žurnāla Country Life numuriem, kas veltīts Čārlza 70. gadadienai, princis Viljams stāstīja par sava tēva pieķeršanos šiem dzīvniekiem. "Viņš ir pilnībā aizrāvies ar sarkanajām vāverēm, kas dzīvo Birkholas muižas apkārtnē Skotijā - viņš tām pat dod vārdus un ļauj ienākt mājā."

Karaliskais mantinieks Sadraudzības spēļu atklāšanas ceremonijā ieradās ar savu Aston Martin. Pārvietošanās ar šo auto ir videi draudzīga, jo to pēc pārbūves darbina bioetanols, kas iegūts no vīna un siera blakusproduktiem. Princis Čārlzs, kurš jau sen ir bijis ilgtspējīga dzīvesveida piekritējs, automašīnu 1970. gadā saņēma kā dāvanu savā 21. dzimšanas dienā no mātes, karalienes Elizabetes II, un vēlāk pārveidoja to, lai tā darbotos ar biodegvielu, izmantojot etanolu, kas iegūts no siera sūkalām un vīna, kas nav derīgs lietošanai pārtikā.