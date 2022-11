Dators A4 aploksnes izmērā biznesa pasaules lietpratējiem

- Jā, tādēļ aprīkojumā ir virkne ar dažādiem drošības risinājumiem. No redzamajiem tie ir ieslēgšanas pogā iestrādāts pirkstu nospiedumu lasītājs un infrasarkano staru kamera lietotāja atpazīšanai. No uzreiz nepamanāmajiem TPM 2.0 platforma, kurā droši glabājas visa autentifikācijas informācija, un "Storage Security Control" sistēma, kas spēj atspējot USB pieslēgvietas, lai caur tām nevar izkopēt no datora informāciju vai ielaist tajā kādu ļaunprogrammatūru. Tā arī ļauj uzstādīt paroles aizsardzību pieslēgvietām. Tas nozīmē, ka pat tad, kad darbinieks aizgājis pusdienās un atstājis datoru uz galda, neviens nespēs no tā iegūt datus.