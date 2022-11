Video ⟩ LAD no zivsaimnieka piedzen pusmiljonu eiro, neņem vērā pandēmijas ietekmi uz biznesu

Ģimenes uzņēmums Alūksnē SIA "GMS" ir viens no tikai četriem zivsaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieprasījis atmaksāt Eiropas finansējumu. No SIA "GMS" valsts iestāde piedzen 600 000 eiro tādēļ, ka pārdošanas apjomi nav sasnieguši solītos. Bet to, ka firmas klienti ir restorāni, kas pandēmijas laikā bijuši slēgti, iestāde neuzskata par argumentu, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā Personīga".