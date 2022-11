Kā izvēlēties siltu un stilīgu ziemas virsjaku? Ekspertu padomi

Lai gan lielai daļai no mums savu iznākšanu no skapja gaida vismaz viens vai pat divi ziemas mēteļi vai virsjakas, ņemot vērā, ka Latvijā aukstā sezona ilgst vidēji no novembra līdz pat aprīlim, vēl vienam šādam apģērbam skapī noteikti atrastos vieta.