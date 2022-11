Kāpēc vīrietim ir vieglāk sasniegt orgasmu masturbējot, nekā esot kopā ar sievieti?

Vīrieša izklaidei vienatnē un kopā ar mīļoto

INTENSE KLITORA VIBRATORS, VIBRĒJOŠS DZIMUMLOCEKĻA GREDZENS - viens no jaudīgākajiem tirgū. Pagarina erekciju, vienlaikus novedot mīļoto līdz ekstāzei.

Toro laiza dzimumlocekli ar ātrumu līdz pat 360º tā, kā to nespēj neviena sieviete. Izvēlieties kādu no 4 ātrumiem un atrodiet sev piemērotāko, neatkarīgi no tā, vai esat vienatnē vai divatā. Tas ir ūdensizturīgs, jaudīgs, uzlādējams, izmantojot USB savienojumu.