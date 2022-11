Mājokļa siltināšana ar dabasgāzi apkurinātas mājas apkures izmaksas var samazināt pat par 30-45%

Savukārt izmaksu ietaupījums var būt ļoti individuāls un ir atkarīgs no vairākiem elementiem, kā, piemēram, mājas esošā stāvokļa, kopējā siltināšanas apjoma, arī no mājas lietotāju paradumiem, bet tas var sasniegt pat 30-45% (no E vai F uz C vai B) Ja māja ir ļoti labā stāvoklī, tad ietaupījums var būt mazāks. Piemēram, ja vidēji siltinātas ēkas ar gāzes apkuri un 100 kvadrātmetru platību siltumenerģijas izmaksas sasniedz 127 – 200 eiro mēnesī, tad šādas pašas platības ļoti labi siltinātai ēkai šīs izmaksas ir aptuveni 80 – 100 eiro mēnesī, bet pasīvajām u.c. līdzvērtīga patēriņa ēkām – tikai līdz 47 eiro mēnesī. Pasīvās mājas tiek būvētas, lai maksimāli izmantotu saules enerģiju un tiktu mazāk izmantoti materiāli ēkas apkurei.