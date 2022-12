No "Louis Vuitton" un di Kaprio līdz Alvim Hermanim. Tas, ko tu nezināji par Gorbačovu!

reklāmas materiāls/ekrānuzņēmums no video

Ir pamats domāt, ka Mihailam Gorbačovam bija izcila un nedaudz melna humora izjūta. Viņam nebija problēmu vērst ironiju pret sevi un pasmieties par to arī publiski. Viņam patika atstāstīt anekdotes vai baumas par sevi, ko dzirdējis no citiem. Pirms dažiem gadiem Twitter vietnē bija izplatījusies viltus ziņa par Gorbačova nāvi, uz ko Mihails no sava konta atbildējis pavisam īsi: недoждетесь! (nesagaidīsiet!)