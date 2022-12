"Coface": starp 50 lielākajiem Baltijas uzņēmumiem vien 8 ir no Latvijas

"Baltijas valstu ekonomika atguvās un sasniedza pirmspandēmijas līmeni jau 2021. gada vidū. Tas notika, pateicoties veiktajām investīcijām digitalizācijā, kas savukārt izraisīja ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) pieaugumu, īpaši saistībā ar programmēšanu un citiem IT pakalpojumiem. Tas liecina, ka pandēmijas ekonomiskās sekas vismazāk ietekmējušas tieši IT nozari. Nozare ir ceļā uz vēl spēcīgāku attīstību, vēl vairāk piesaistot ĀTI, kas arī veicinās algu pieaugumu tajā," skaidro "Coface Baltics" vadītājs Mindaugs Sventickis (Mindaugas Sventickas).

Viņš arī norāda, ka visstraujāk pērn auguši Igaunijas uzņēmumi - to apgrozījums kāpis par 52%, kamēr Latvijas uzņēmumu apgrozījums - par 16,9%, bet Lietuvas uzņēmumu - par 14%. "Pieaugot energoresursu cenām, jaunākajā "Coface" reitingā savas pozīcijas nostiprināja enerģētikas uzņēmumi, kā arī tie uzņēmumi, kas investēja izaugsmē. Apsveicami, ka, neskatoties uz ekonomiskajiem izaicinājumiem pērn, vairāk uzņēmumu strādāja ar peļņu," norāda Sventickis.

Vienlaikus "Coface" atzīmē, ka no visiem Top 50 uzņēmumiem, tikai Latvijas energkompānija AS "Latvenergo" guvusi trīsciparu peļņu - 116 miljonus eiro, savukārt pārējo reitingā iekļauto Latvijas uzņēmumu peļņa bija pieticīgāka.

Jaunākajā "Coface" Top 50 Baltijas valstu lielākie uzņēmumi ierindojas sekojoši: UAB "Vilniaus prekyba", UAB "Maxima grupė", AB "Orlen Lietuva", SIA "Uralkai Trading", UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics". Top 10 noslēdz AB "Ignitis grupė", AS "ELKO grupa", UAB "Maxima LT", UAB "ME Investicija" un AS "Eesti energia".