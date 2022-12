Profesionāla rīcība! Policists no degošas mājas Alūksnē izglābj sievieti

Pamanot ugunsgrēku, policists nekavējoties apstājās un pamanīja no degošās mājas izskrienam kādu vīrieti. 1952. gadā dzimušais vīrietis pieskrēja pie policista un informēja, ka mājā vēl atrodas sieviete. Policists nekavējoties devās degošajā un piedūmojuma pilnajā mājā, mēģinot atrast mājā palikušo sievieti. Likumsargs uz vēdera ierāpoja mājā un vienā no telpām pamanīja bezsamaņā guļošu sievieti, kuru izvilka no degošās mājas. Uzreiz arī tika izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri uzsāka dzēšanas darbus, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri cietušo 1951. gadā dzimušo sievieti nogādāja ārstniecības iestādē.