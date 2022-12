Dāņu banka publicējusi desmit "šokējošas prognozes" nākamajam gadam

8. OPEC valstis, Ķīna un Indija izstāsies no Starptautiskā Valūtas fonda

Bezprecedenta sankcijas pret Krieviju izsauca šoku valstīm, kuras nav ASV sabiedrotās. Tās baidās, ka to aktīvi ASV dolāros, eiro un mārciņās var tikt iesaldēti pēc Vašingtonas vai to sabiedroto rīkojuma. Jaunā rezerves valūta, visticamāk, varētu būt Ķīnas juaņa. Ķīna gan nevēlas mazināt valūtas kontroli, un tā neiebilstu, ja arvien valstu nonāktu Pekinas ietekmes zonā.

Varētu tikt pieņemts lēmums izmantot jaunu rezerves valūtu, kas nav piesaistīts nevienai valstij. Tā rezultātā Kazahstānas galvaspilsētā Astanā varētu pulcēties OPEC valstu, Ķīnas, Indijas, Honkongas, Brazīlijas, Pakistānas un citu Āzijas un Āfrikas valstu līderi, kuri lems par jaunas valūtas izveidi, ko izmantot starptautiskajos norēķinos kā rezerves valūtu. Tā būs piesaistīta dažādām izejvielām, starp kurām lielākā loma būs jēlnaftai. Līdz ar to visas šīs valstis izstāsies no Starptautiskā Valūtas fonda, bet Saūda Arābija un Honkonga atteiksies no savu valūtu piesaistes ASV dolāram.