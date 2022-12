SPRK saskaņojusi kārtību lai liegtu Krievijas dabasgāzes piegāžu īstenošanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" sadarbībā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru AS "Elering" izstrādāto vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jauno redakciju, kas papildināta ar kārtību, kā turpmāk tiks nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais dabasgāzes piegādes aizliegums no Krievijas, informē SPRK pārstāvji.