FKTK: "Baltic International Bank" nav varējusi nodrošināt finanšu noziegumu novēršanu

Līdz ar to, balstoties uz šiem apsvērumiem un rūpējoties par kreditoru un noguldītāju interešu aizsardzību, kā arī to, ka banka ilgstoši nav spējusi nodrošināt dzīvotspējīgu un pelnītspējīgu biznesa modeli, kā arī to, ka bankas iekšējā pārvaldībā ir konstatētas nepilnības, tostarp iekšējās kontroles sistēmas nav bijušas likumam atbilstošas un banka nav spējusi savā darbībā ievērot Kredītiestāžu likumā paredzētās prasības, tai skaitā nav varējusi nodrošināt finanšu noziegumu efektīvu novēršanu, pirmdien, 12.decembrī, FKTK atzina, ka BIB ir tāda finanšu iestāde, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās.