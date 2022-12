Lieli panākumi projektam “Dabas Galerija” gada nogalē Latvijā, Baltijā un pasaulē!

“Šāda atzinība liecina, ka esam uz pareizā ceļa, strādājam laikmetīgi, pielāgojoties pārmaiņu vējiem. To novērtē kā Latvijā, tā pasaulē. Mūsu komanda joprojām vēlas Latviju rādīt, kā visu iespēju zemi, kurā ir skaistākā daba, gardākais ēdiens, talantīgi cilvēki un dziļas kultūras saknes. To visu - dizainu, gastronomiju un kultūras norises mijiedarbībā, piedāvā mūsu mīļā "Dabas Galerija”. Tā prasa no komandas traki lielu darbu, toties apmeklētājiem dāvā iedvesmojošu piedzīvojumu un piesaista ārvalstu uzmanību”, stāsta radošās apvienības “Skudras metropole” vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.