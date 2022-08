Egoiste testē ⟩ Skudriņas komandas jaunais projekts: nolauzt gabaliņu no dabas un palikt zem mēles

Zini to sajūtu, kad beigusies kāda fantastiska izrāde vai elpu aizraujošs koncerts, tu lec kājās un no sirds aplaudē? Tu smaidi, tev ir ļoti patīkami dāvāt šos aplausus pēc nupat saņemtā gandarījuma, un tev nudien gribas šo mirkli paildzināt... Un tad skatuves aizkari aizveras, uz mirkli ir klusums un atsākas ikdienas trokšņi, mantu ņemšanas čaboņa, blakussēdētāja nedaudz uzbāzīga grūstīšanās, lai tev atgādinātu, ka izeja taču ir tur... Atzīšu, man ļoti nepatīk šī sajūta. Nu ļoti, ļoti nepatīk – kad tev no mutes teju izrauj ko baudāmu un saka: “pietiek!”, “ej taču!”. Tā gandrīz vienmēr izdara cilvēciskā pasaule – bet nekad tā pret tevi nevērsīsies daba... Nekad! Daba ar tevi vienmēr dalīsies, pieklājīgi klusēs, noslēpumaini valdzinās savās dzīlēs un arī neaizsargāti atklāsies visos 360 grādos. Tieši tāpēc es turp devos - uz jauno "Nepieradinātās naktsmītnes" 4. sēriju ar nosaukumu "Dabas galerija"!