Pēc bēgšanas mēģinājuma zoodārzā nošautas trīs šimpanzes

Šimpanzes no savas iežogojuma vietas izbēga 14. decembrī, tomēr uzreiz saskārās ar zoodārza darbinieku raidītām lodēm. Kā apgalvo zoodārza vadība, centieni izbēgušās šimpanzes neitralizēt ar trankvilizatoru būtu pārāk bīstami zoodārza darbiniekiem.

Furuvīkas zooloģiskais dārzs atrodas 168 kilometrus uz ziemeļiem no Stokholmas un nu ir slēgts. Nevienam nav īsti skaidrs, kāpēc šimpanzes mēģināja izbēgt no iežogojuma. Septiņu šimpanžu grupa, no kurām trīs gāja bojā, Zviedrijā ir visai populāras, tāpēc sabiedrība pēc notikušā ir pamatīgi sašutusi.