Rīgas dome atbalsta noteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu namu energosertifikātu izstrādei

Saistošajos noteikumos paredzēts piešķirt līdzfinansējumu energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nodotas ekspluatācijā līdz 1993.gadam vai kurām neatkarīgi no ekspluatācijas nodošanas gada apkures patēriņa (kWh/m2) references līmenis ir F klase.

Līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši pašvaldības piešķirtajam budžetam. Atbalsta intensitāte veido 70% no energosertifikāta izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro, 70% no tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 1100 eiro.

Rīgā kopumā ir aptuveni 11 000 trīs un vairāk dzīvokļu ēkas, kas ir 29,7 % no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita Latvijā. 59 % ēku ir būvētas pirms 1945. gada, bet 34,4 % laikposmā no 1945. gada līdz 1993. gadam. Liela daļa no ēkām ir tehniski novecojušas, un ir nepieciešams atjaunot vismaz 6000 ēku.