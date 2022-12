Ieņēmumu dienests pastiprināti kontrolē kokmateriālu kravas no Centrālāzijas

Tāpat VID pārstāvji atgādina, ka sankciju ievērošana ir katras personas pienākums, un to apiešanas konstatēšanas gadījumā draud kriminālatbildība.

Jau ziņots, ka pēc aizlieguma ES importēt Krievijas un Baltkrievijas koksnes produktus uz Latviju sākušas plūst kravas no Kazahstānas un Kirgizstānas - valstīm, kurās ir ļoti maz meža un no kurām Latvija agrāk neko tādu nebija pirkusi, izpētījis Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".

Gada beigās Latvijā koksnes produktu imports no Kirgizstānas no nulles ir uzkāpis līdz 829 000 eiro, bet no Kazahstānas - līdz 1,85 miljoniem eiro.