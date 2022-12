Bijušais Krievijas karavīrs tiek pie patvēruma Latvijā

Vīrietis bija dienējis Krievijas armijā, līdz ar to viņam ir militāra pieredze. Kā to apliecina karaklausības apliecībā veiktas atzīmes, viņš ir aktīvajā rezervē, līdz ar to viņš būtu viens no pirmajiem, kuru iesauktu militārajā dienestā un nosūtītu uz fronti.