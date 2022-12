Gan Latvijas ostās, gan dzelzceļa sektorā šogad audzis kravu apgrozījums

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka Latvijas ostu un dzelzceļa kravu apgrozījums šogad 11 mēnešos parāda, ka kopš Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā un ieviestajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, nozare ir veiksmīgi spējusi pielāgoties šī brīža ģeopolitiskajai situācijai. "Tiek meklētas jaunas iespējas veidota alternatīvas loģistikas ķēdes kravu pārvadājumiem un arvien aktīvāk tiek piesaistītas kravas no jauniem mērķa tirgiem," uzsver ministrs.

Kopējo kravu apgrozījuma palielinājumu Latvijas ostās ietekmējis kāpums akmeņogļu, konteineru, ro-ro, kokmateriālu un labības kravu segmentos. "Pateicoties tam, ka Latvijas ostām ir atbilstoša infrastruktūra ogļu uzglabāšanai un pārkraušanai, tās ir spējušas piesaistīt ogļu kravas no jauniem reģioniem - Kazahstānas, Āfrikas un citām valstīm. No šī gada augusta pieprasījums Eiropā pēc oglēm no citiem tirgiem ir palielinājies saistībā ar Eiropas Savienības sankcijām Krievijas ogļu importam," skaidro Satiksmes ministrijā.