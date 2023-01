Krievijas naftas tirgus buksē; nelīdz pat "glābšanas riņķis"

Tiek norādīts, ka Eiropas Savienības noteiktais embargo radījis nozīmīgas problēmas – pašlaik kuģa brauciens no Baltijas jūras ostām uz Indiju aizņem vidēji 31 dienu. Salīdzinājumam – naftas piegādes no Roterdamas ostas uz Indiju aizņem vidēji nedēļu. Tas rada lielu spiedienu jau uz tā samazināto naftas pārvadāšanas kuģu floti. Krievija arvien vairāk kļūst atkarīga ne tikai no savas flotes, bet arī no tā saucamās ēnu flotes, kas sastāv no veciem kuģiem, kas pieder nelielām un nezināmām kompānijām, kuras dibinātas pēdējo mēnešu laikā.