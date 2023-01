Lauzta kāja automašīnas cenā jeb cik izmaksā ziemas ceļojumos gūtās traumas

Trīs populārākajos slēpošanas un snovošanas galamērķos – Itālijā, Austrijā un Slovākijā – 62% no visām izmaksātajām atlīdzībām ziemas sezonā saistītas ar gūtajām traumām, nodarbojoties ar ziemas sporta veidiem.

Kaut arī snovošana kļūst arvien populārāka, kalnos joprojām ir liels kalnu slēpotāju īpatsvars, un tāda pati tendence vērojama arī saņemto atlīdzības pieteikumu statistikā – 80% no atlīdzību pieteikumiem par negadījumiem uz kalna saistīti ar slēpojot gūtām traumām. Tomēr tas nenozīmē, ka snovotāji ir pasargāti no smagiem kritieniem – ziemas sports ir bīstams neatkarīgi no nobrauciena veida, un traumas parasti ir ļoti smagas.