Četri neparasti notikumi Valmiermuižā

To, ka Valmiermuižā brūvē gardu alu, zina teju katrs. Daudzi arī zina, ka Valmiermuižā notiek viens no vērienīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem – Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. Bet to, kas gadiem bijis tīts vēstures putekļos, pēc 40 gadus ilgušas vērienīgas pētniecības tikko izdotajā grāmatā “Valmiermuiža” apkopojis Dr. art. Jānis Kalnačs. Lūk, daži pārsteidzoši fakti par laikiem, kad Valmiermuiža bija plaša, bagāta un turīga vieta, krietni prāvāka un ietekmīgāka par pašu Valmieru, – vieta, kur mitinājās prinči, nakšņoja cariene un aizsākās lielas pārmaiņas Latvijas vēsturē.