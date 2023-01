Kā novembrī klajā laists mākslīgā intelekta projekts apdraud "Google" pozīcijas

Kā “Google” cenšas noturēt pozīcijas?

2022. gada vasarā “LaMDA” kļuva pieejams lietotājiem. Tie, kuri vēlējās, varēja reģistrēties īpašā lietotnē un saņemt piekļuvi jaunajam projektam. Tomēr realitātē “Google” vismaz pašlaik vēlas saglabāt savu tradicionālo meklēšanas rīku, neaizstājot to ar mākslīgo intelektu. Tādā gadījumā “Google” nāktos atteikties no digitālajām reklāmām, kas 2022. gada pirmajos trīs ceturkšņos sastādīja 78% no uzņēmuma 54 miljardus dolāru lielajiem ienākumiem.