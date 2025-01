Kapu detektīvs No latviešiem neaizbēgt pat Romas kapsētā

Latvieši guļ visur. Latvijā guļ, Amerikā guļ, arī Vācijā guļ un Zviedrijā. Kā izrādās, pat Romas centrā guļ. Netālu no Kolizeja. Devos aplūkot, palepoties. Tā nu, lūk, sanāca piedzīvojums, pagarāks stāsts par visu, sākot no mājas vīniem, paģirām, mākslu, latviešu gleznotāja kapu un to, kāpēc latviešu pavāriem labāk taisīt sklandraušus, nevis cept picas.