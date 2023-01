Video ⟩ Kādā stadijā ir RAKUS un Latvijas Onkoloģijas centra konflikts?

“Kad 2016. gadā šī modernā zāle tika pabeigta, vairākas reizes ir bijušas diskusijas par to, vai un kā varētu šīs operācijas sākt notikt arī onkoloģijas pacientiem. Šis jautājums vienmēr ir radījis zināmu spriedzi. Vēl pirms integrācijas Austrumu slimnīcā, Onkoloģijas centrs ir bijis ar spēcīgu zīmolu, identitāti un atpazīstamību. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šeit strādājošajiem kolēģiem ir bažas, vai ar šo integrāciju netiks zaudēta kvalitāte vai daļa no identitātes, tāpēc tas tiek uztverts ar zināmu piesardzību,” skaidro Ābols.