Uz kuru pusi un kāpēc griežas Zeme?

Patiesībā šeit nav vienas pareizās atbildes. Viss ir atkarīgs no tavas pozīcijas attiecībā pret zemeslodi. Ja tu sevi iztēlojies peldam gaisā tieši virs Ziemeļpola, tad no augšas izskatīsies, ka zemeslode griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Savukārt, ja tu peldēsi virs Dienvidpola, tad teiksi, ka zemeslode griežas pulksteņrādītāja virzienā.

Griešanās virziens izskaidro to, kāpēc Saule aust austrumos, bet riet rietumos. Tas ir tāpēc, ka zemeslode griežas no rietumiem uz austrumiem. Iztēlojies, ka tu vēro Zemi no Saules perspektīvas īsi pirms Ziemeļamerikā sākusies diena. Zemei rotējot austrumu virzienā, saules gaisma pirmo skar austrumu piekrasti, tāpēc, kad ņujorkieši jau sāk savu dienu, kalifornieši kontinenta pretējā pusē vēl tumsā bauda naktsmieru.