Āzijas sirseņu invāzija Eiropā sākās ar vienu karalieni

Teju pirms 20 gadiem šie paprāvā izmēra sirseņi pirmo reizi parādījās Eiropā, 2016. gadā nonākot arī Lielbritānijā. Ģenētiskās analīzes tagad atklājušas, ka invāzija, visticamāk, sākās ar vienu sirseņu karalieni, kas 2004. gadā no Ķīnas nonāca Francijā.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Hymenoptera”, parādīts šo kukaiņu lielais potenciāls populācijas izplatībā. Pētnieku komanda izanalizēja trīs gēnus no pirmajiem zināmajiem sirseņiem, kas notverti Īrijā 2021. gada aprīlī, un salīdzināja šos gēnus ar to sirseņu gēniem, kas atrasti Eiropas kontinentālajā daļā.