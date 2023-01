Krievijas budžetā izveidojies liels deficīts; tas diez vai samazināsies

Kā vēsta “The Moscow Times”, pagājušā gada sākumā Krievijas budžetā bija vērojams proficīts (pārpalikums) 1% no IKP apmērā. Tomēr gada beigās bija izveidojies deficīts 2,3% apmērā no IKP. Vēl rudenī Krievijas Finanšu ministrija prognozēja, ka gada beigās deficīts būs 0,9% no IKP, decembrī prognoze tika pacelta līdz 2%, taču arī tā izrādījās pārāk optimistiska.