Nelaiķes pasūtītā deja lauž bēru tradīcijas un šokē sērotājus

Tā bija zibakcijas deja "Queen" dziesmai "Another One Bites the Dust", ko izpildīja varietē dejotājas.

65 gadus vecā Sandija Vuda no Bristoles nomira no mēles vēža 19. septembrī un bija viena no desmitiem tūkstošu cilvēku, kas septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados saslima ar C hepatītu pēc inficētu asiņu ievadīšanas.