Foto ⟩ Eksperts: Situācija Daugavā pie Pļaviņām un Jēkabpils vēl var pasliktināties

Šodien applūdusi Jēkabpils Daugavsala, pār to no Daugavas veļas ūdens ar straume, liecina sociālajos tīklos publicēti video. Salā ieplūdis ūdens, kas tek pāri pārgāznei, kas regulē ūdens līmeni pilsētā, un ir labi, ka tas aiztek, jo pārgāzne noņem spiedienu no dambjiem, kas sargā no pārplūšanas pilsētu, situāciju komentēja novada izpilddirektors Uldis Skreivers.