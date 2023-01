Kurai zīmei šonedēļ veiksies naudas lietās? Runā zvaigznes

Nemierīga nedēļa. Lietišķajā jomā situācijas un plāni var mainīties no tevis neatkarīgu iemeslu dēļ. Kaut arī esi komunikabls un spēj atbilstoši reaģēt uz apstākļu maiņu, dažu brīdi var rasties stress un „uzdot nervi”. Galvenais – centies saglabāt savaldību: ja pateiksi kādu asāku vārdu, kolēģi var apvainoties. Pēc nemierīgām dienām vakaros vajadzētu darīt to, kas sagādā prieku un ļauj relaksēties. Kādam gribēsies pasportot, kādam skatīties seriālus... Iedvesmo sevi ar domu, ka vēlāk ar ienākumiem būsi apmierināts. Nedēļas nogalē ieplāno tālāku izbraucienu vai nelielu bohēmu un pasēdēšanu draugu lokā.

Katra diena nes ko jaunu un tu, kā jau apdomīgs un loģisks cilvēks, izdari secinājumus un uzkrāj pieredzi. Šonedēļ kaut kas no tā ļoti var noderēt pašam vai kolēģiem. Mēdz teikt, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Un tieši no šī skatupunkta veroties, atradīsi izeju no sarežģītām situācijām vai atrisināsi samilzušas problēmas. Lieliska nedēļa, lai palielinātu ienākumus – nekautrējies apspriest finanšu jautājumus un nosaukt savu cenu. Nedēļas nogalē palutini sevi un mīļos cilvēkus ar kādiem lietderīgiem un glītiem pirkumiem, mājoklim vari iegādāties interjera priekšmetus.